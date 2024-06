Sesja w powiecie w Radomsku. Radni ustalili wynagrodzenie dla starosty. ZDJĘCIA, FILM

Pensja nowego starosty w Radomsku

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie wysokości wynagrodzenia dla starosty Łukasza Więcka . Nowy starosta będzie zarabiał mniej niż jego poprzedniczka, Beata Pokora, i to na swój wniosek. Pensja starosty razem z wszystkimi dodatkami wyniesie 17 621 złotych brutto (w tym wynagrodzenia zasadnicze 9 400, dodatek funkcyjny 3 070, dodatek specjalny 3 741, dodatek stażowy 1 410 złotych). Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji starosta Beata Pokora zarabiała 20 033 złotych brutto (w tym wynagrodzenia zasadnicze 10 400, dodatek funkcyjny 3 410, dodatek specjalny 4 143, dodatek stażowy 2 080 złotych). Łukasz Więcek będzie więc zarabiał o 2 412 mniej niż Beata Pokora.

Zanim jednak radni przystąpili do głosowania, komentowano zaproponowana wysokość pensji starosty.

Z kolei radna Katarzyna Bracka zwracała uwagę na zwiększone grono zarządu powiatu, a w związku z tym zwiększenie funduszy przeznaczonych na pensje w porównaniu do poprzedniej kadencji. Michał Koski zwracał uwagę, że koszty byłyby niższe, gdy starosta wybrany został spośród radnych powiatowych, a jest to osoba z zewnątrz.

Jest pan nowym starostą i po owocach poznamy pana pracę. Ja proponuję, żeby na początek była to minimalna stawka wynagrodzenia - mówił radny Krzysztof Zygma . Proponował też, by nowy starosta zrezygnował z tzw. trzynastki.

Starosta Łukasz Więcek tłumaczy, że sam wnioskował o obniżenie wynagrodzenia starosty. Gdyby uchwała nie została podjęta, zostałoby ono na poziomie z poprzedniej kadencji, bo wynagrodzenie to przypisane jest do funkcji a nie do konkretnej osoby.