Siatkarki METPRIM Volley Radomsko grały w turnieju w Łodzi. Dobra gra, ale… ZDJĘCIA

Siatkarki METPRIM Volley Radomsko zagrały w sobotę, 28 stycznia, w Turnieju Złotej Siatki w Łodzi. Mimo dobrej gry zajęły w nim czwarte miejsce. Organizator zmienił regulamin...

Wyniki spotkań:

- Organizator w trakcie zmienił regulamin. Drużyna Progres Girls to zdecydowany faworyt turnieju. Wygrały wszystkie mecze. Skierniewice i nasza drużyna miały taki sam stosunek - po 2 wygrane mecze oraz jeden tie - break właśnie między sobą. W meczu między nami wygraliśmy 25:20 i przegraliśmy 22:25. Mimo to organizatorzy zadecydowali, że drużyna ze Skierniewic zagra w finale, a my będziemy grać o 3.miejsce (zaznaczamy, że o kolejności decydował bezpośredni mecz między zainteresowanymi drużynami). Jak to wyliczyli i dlaczego zmienili system w trakcie turnieju, tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć (…) Zgodnie z regulaminem nasze Dziewczyny były w finale i to się dla nas liczy – pisze Volley Radomsko na swoim Facebooku.