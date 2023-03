Siatkarze METPRIM Volley Radomsko przegrali sparing ze strażakami z PSP

METPRIM Volley Radomsko przegrał sparing ze strażakami z PSP

Siatkarze METPRIM Volley Radomsko przygotowują się do wojewódzkiego finału o awans do II ligi. Kilka dni temu rozgrywki w III lidze zakończyli meczem z PGE Skrą II Bełchatów. We wtorek, 14 marca, zmierzyli się z reprezentacją Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego.

Okazało się, że mecz to nie były przelewki. Volley Radomsko przegrał 2:3 (22:25); (21:25); (17:25); (25:18); (25:14).