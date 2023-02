Siatkarze METPRIM Volley Radomsko zagrają w weekend kolejny mecz. Zostaną liderami III ligi? ZDJĘCIA

W sobotę, 11 lutego, siatkarze METPRIM Volley Radomsko zagrają kolejne spotkanie w III lidze. Trwa runda rewanżowa, więc Volley po raz drugi zmierzy się z UKS Akademią Siatkówki Zduńska Wola. Pierwszy mecz obu ekip zakończył się w Radomsku zwycięstwem Volley Radomsko 3:1.

- Do Zduńskiej Woli jedziemy podtrzymać dobrą passę sześciu kolejnych zwycięstw w lidze oraz szukać szansy na objęcie fotelu lidera w lidze. Każda z drużyn ma inne cele - my chcemy zająć fotel lidera, a nasz sobotni przeciwnik chce awansować do pierwszej czwórki – czytamy na Facebooku Volley Radomsko.