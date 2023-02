Siatkarze Volley Radomsko grają z MKS Bzurą Ozorków. To ostatni mecz przed własną publicznością w rundzie zasadniczej

Pierwszy mecz w Ozorkowie siatkarze Volley Radomsko wygrali gładko 3:0 (23:25, 18:25, 20:25). Także tym razem podopieczni Pawła Kowalczyka nie powinni mieć problemów, tym bardziej że grają przed własną publicznością. Radomszczanom, po tym spotkaniu, pozostanie do rozegrania jeszcze jeden mecz, z rezerwami PGE Skry Bełchatów – 1 sobotę, 11 marca.

W najbliższą sobotę, 25 lutego, siatkarze METPRIM Volley Radomsko zmierzą się w Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku o godz. 17 z MKS Bzurą Ozorków . To ostatnie spotkanie Volleya Radomsko w rundzie zasadniczej przed własną publicznością.

Tak naprawdę siatkarze Volley Radomsko mają zagwarantowany udział w wojewódzkim turnieju o wejście do II ligi. Walczyć mogą natomiast o pozycję lidera, bowiem gospodarzem turnieju o wejście do II ligi będzie zespół, który wygra rundę zasadniczą w III lidze. Volley Radomsko jest obecnie pierwszy z 21 pkt., ale drugi Volley Team Żychlin ma 18 pkt. i jeden zaległy mecz do rozegrania i lepszy bilans setów. Jeśli więc siatkarze Volley Radomsko chcą rozegrać w dniach 31 marca – 2 kwietnia turniej finałowy w Radomsku, muszą wygrać oba najbliższe spotkania i liczyć na potknięcie Żychlina.

Wojewódzki turniej o wejście do II ligi to dopiero początek. Dwa najlepsze zespoły z tego turnieju będą rywalizować o wejście do II ligi w rozgrywkach ogólnopolskich, które odbędą się dwuetapowo: w dniach 14-16 kwietnia rozegrane zostaną półfinały, natomiast finały zaplanowano na 28 – 30 kwietnia.