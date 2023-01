Siatkarze Volley Radomsko wygrali z AS Zduńska Wola i mają tyle punktów co lider! ZDJĘCIA

Siatkarze METPRIM Volley Radomsko wygrali w sobotę, 21 stycznia, z UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola 3:1 (25:20, 25:16, 21:25 i 25:18). Obecnie zespół z Radomska ma 15 punktów – tyle samo, ile dotychczasowy lider Volley Team Żychlin.

Siatkarze Volley Radomsko niesieni dopingiem swoich kibiców w pierwszym secie nie dali rywalom żadnych szans, choć gra była do pewnego momentu wyrównana. Po drugim secie wydawało się, że Volley Radomsko czeka meczowy spacerek, tymczasem goście złapali drugi oddech i wygrali do 25:21.

Początek czwartej odsłony, podobnie jak poprzednie sety, był bardzo wyrównany, ale to siatkarze z Radomska pierwsi opanowali nerwy, wyszli na kilkupunktowe prowadzenie i nie oddali go już do końca.

A już w najbliższą sobotę, 28 stycznia, kolejny mecz rewanżowy w III lidze piłki siatkowej. METPRIM Volley Radomsko zmierzy się w Miejskiej Hali Sportowej z Volley Żelazny Opoczno.