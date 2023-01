Spacer historyczny "Śladami powstania styczniowego w Radomsku". ZDJĘCIA

Spacer historyczny "Śladami powstania styczniowego w Radomsku"

W niedzielę, 29 stycznia, Muzeum Regionalne w Radomsku zorganizowało kolejny spacer historyczny, tym razem "Śladami powstania styczniowego w Radomsku". Miłośnicy radomszczańskiej historii spotkali się przy Starym Cmentarzu, a spotkanie poprowadziła Agnieszka Kuligowska, historyk, społecznik, wychowawca młodzieży, nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wydarzenie zostało przygotowane w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Uczestnicy spaceru najpierw odwiedzili groby powstańców styczniowych znajdujące się na Starym Cmentarzu w Radomsku, potem pomaszerowali ulicą Wyszyńskiego i przeszli obok dawnego Gimnazjum Feliksa Fabianiego, który przed powstaniem należał do organizacji spiskowych.

- Kolejnym odwiedzanym miejscem będzie kościół świętego Lamberta, za którym prawdopodobnie schowali się Rosjanie przygotowujący zasadzkę na powstańców. Będzie też wizyta w Muzeum Regionalnym, gdzie znajduje się kilka gablot z pamiątkami z powstania styczniowego, m. in. Muzeum pozyskało niedawno kopię munduru Telesfora Mickiewicza, jednego z najbardziej znanych radomszczańskich powstańców styczniowych. Dotrzemy również do klasztoru, gdzie znajduje się słynny powstańczy krzyż - zapowiadała tuż przed rozpoczęciem wydarzenia Agnieszka Kuligowska. - Finał spaceru to dworzec PKP, tutaj w dawnym hotelu znajdował się punkt werbunkowy do powstania styczniowego.