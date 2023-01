Spacer ulicami dawnego Radomska. Żabia, Kaliska i Aleje... ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Zapraszamy na spacer ulicami dawnego Radomska. Najpopularniejsza dziś ulica w mieście – Reymonta, do 1925 roku nazywała się Kaliska. W połowie lat 20. XX wieku, po śmierci Stefana Żeromskiego, zmieniono również nazwę ulicy Żabiej, która zyskała imię pisarza.

Ulica Kościuszki do 1919 roku to były Aleje. Natomiast obecne Aleje Jana Pawła II to w latach 30. XX wieku ulica 11 Listopada, a po II wojnie światowej ulica Komuny Paryskiej. Czas po II wojnie, to w Radomsku zmian nazw ulic. Tak było z dzisiejszą Przedborską, która przed wojną była ulicą Limanowskiego, po 1947 Świerczewskiego, a swoją obecną nazwę zyskała w 1990 roku. Dzisiejsza ulica Krakowska po wojnie została ulicą Armii Czerwonej. Ulica Częstochowska po 1935 roku zyskała za patrona Piłsudskiego, a po wojnie Waryńskiego...