Sportowcy z Radomska i powiatu otrzymali nagrody za wyniki od władz powiatu radomszczańskiego. ZDJĘCIA

We wtorek, 20 grudnia, podczas spotkania w starostwie, sportowcy i trenerzy otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i promocję powiatu w kraju i w świecie. Gratulacje z okazji odniesionych sukcesów składała zawodnikom, w imieniu władz powiatu, wicestarosta Małgorzata Lewandowska.

- Gratuluję Wam osiągnięć sportowych, które uzyskaliście w swojej karierze. Z pewnością przyniosły one Wam satysfakcję, a nam dumę. Wasze wspaniałe wyniki to efekt wieloletniej pracy, poświęcenia i wyrzeczeń. Dlatego zawsze warto szczególnie je doceniać i o nich pamiętać, by w kolejnych latach inspirowały Was i Waszych następców do dalszego rozwoju. Dzisiejsze spotkanie z Wami to zaszczyt. Życzę Wam kolejnych sukcesów w życiu sportowym i rodzinnym. Życzę, aby Wasz upór i pasja nie słabły, ale przynosiły piękne owoce, a na co dzień sprzyjało Wam zdrowie i pogoda ducha. A na nadchodzące święta Bożego Narodzenia spokoju, odpoczynku i spełnienia wszystkich marzeń – mówiła podczas uroczystości Małgorzata Lewandowska.