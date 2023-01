Spotkanie organizacji pozarządowych z Radomska z miejskimi urzędnikami

Styczeń to czas, kiedy organizacje pozarządowe mogą przystępować do konkursów na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Trwają jeszcze konkury ogłoszone przez urząd miasta w Radomsku: na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej (składanie wniosków do 20 stycznia), w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (do 20 stycznia) i w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (do 16 stycznia).

Urząd miasta w Radomsku zorganizował spotkanie dla przedstawiciele organizacji pozarządowych, podczas którego omówiono zasady realizacji przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym połączonych z działaniami sportowymi. Przypomniano również o trwających naborach do konkursów na dofinansowania.

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób reprezentujących 17 organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania wysłuchali m.in. informacji na temat stosowania przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli osobom o różnym stopniu niepełnosprawności, ale też m.in. osobom na spektrum autyzmu, a nawet podróżującym z bagażem.

Głównym celem spotkania było omówienie zasad realizacji przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym połączonych z działaniami sportowymi.