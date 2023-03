Starostwo powiatowe w Radomsku organizuje konkurs plastyczny "Bądź bezpieczny"

Konkurs plastyczny "Bądź bezpieczny" w Radomsku

Wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu radomszczańskiego starostwo zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Bądź bezpieczny”.

Celem konkursu, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku oraz Nadleśnictwa Radomsko jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, rozwijanie kreatywności i uzdolnień wśród uczniów oraz umiejętności wykorzystania różnych technik plastycznych.

Uczestnik konkursu na za zadanie wykonać jedną pracę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa (pożarowego, w cyberprzestrzeni, w lesie, na drodze itp.), w formacie A3 lub A4, wybraną przez siebie techniką. Na odwrocie pracy należy zamieścić imię, nazwisko oraz klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń. Prace należy przekazać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomsku do 28 kwietnia.