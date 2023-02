Starostwo powiatowe w Radomsku wybrało firmę, która dostarczy energię elektryczną

Do przetargu ogłoszonego przez starostwo zgłosiła się tylko jedna firma. ENTRADE sp. z o. o. z Jawczyc zaproponowała 1.215.801 zł. Starostwo powiatowe w Radomsku zamierzało przeznaczyć na zakup energii 872.800,24 zł. Urząd zdecydował się jednak na przyjęcie oferty.

Starostwo powiatowe w Radomsku kupuje energię elektryczną

Dodajmy, że urząd miasta w Radomsku, po nieudanym przetargu na dostawę energii elektrycznej, zdecydował się na ogłoszenia z wolnej ręki i zakup energii dla siebie oraz dla Miejskiego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dostawcą prądu została PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie oddział w Łodzi. Radomsko za energię zapłaci 2 482 801.93 zł (bez VAT). Wartość netto umowy dla Miasta to 1.830.156,85 PLN, dla MOSiR 464.245,08 PLN i dla MDK to 188.400 PLN. Są to wartości szacunkowe, gdyż całkowita wartość będzie zależeć od zużycia.

Pozostałe jednostki zawierały umowy na zakup energii elektrycznej samodzielnie.