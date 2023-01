Studniówka Radomsko 2023. Studniówka II LO im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku (dwójka). ZDJĘCIA, FILM

Wkrótce więcej zdjęć i krótki film z imprezy.

Dzień, w którym odbywa się studniówka, zawsze jest jednym z najważniejszych dni w życiu młodego człowieka. To pierwszy moment wkroczenia w dorosłość, który mocno przeżywają nie tylko maturzyści, ale i ich rodzice - mówi Anna Krzyszkowska-Cudak, dyrektor II LO w Radomsku. - Ale studniówka to też taki moment, w którym za chwilę trzeba się jeszcze zmobilizować i dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej zdać egzamin maturalny. Dziś życzę młodzieży doskonałej, fantastycznej zabawy, ale też tego, by egzaminy, które czekają ich w maju, zakończyły się pomyślnym wynikiem. Również chciałabym, aby zwrócili w życiu uwagę na to, by realizować swoje pasje, marzenia... i by starali się być szczęśliwymi w tym miejscu, w którym będą się znajdowali.