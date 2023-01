Studniówka Radomsko 2023. Studniówka Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska (drzewniak). ZDJĘCIA

W restauracji Portofine trwa studniówka 2023 maturzystów z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Na imprezie "popularnego "drzewniaka" bawi się około 170 uczniów i ich partnerów.

Na studniówce bawią się trzy klasy: logistyczna, fryzjerska/stolarska i gastronomiczna. Studniówka to wkroczenie w dorosłość, pierwszy poważny bal, uroczystość, którą na pewno młodzież zapamięta do końca życia - mówi Aleksandra Gniłka, dyrektor "drzewniaka". - Życzę im, by spełniły się ich marzenia związane z wyborem drogi życiowej, przede wszystkim drogi związanej z dalszym kształceniem, ale również z wyborem zawodu. Bo wiadomo, że część uczniów po maturze nie podejmie studiów, tylko od razu pójdzie do pracy. Życzę im, żeby to były trafne wybory, których nigdy nie będą żałowali.