Studniówka Radomsko 2023: Studniówka ZSE-E w Radomsku (elektryk). Zobacz ZDJĘCIA z części oficjalnej

Studniówkę "elektryka" rozpoczął tradycyjny polonez. Były też przemówienia, podziękowania, kwiaty i życzenia udanej zabawy na pierwszym "dorosłym" balu, które w imieniu grona pedagogicznego Adam Jałkiewicz, dyrektor ZSE-E w Radomsku.

Studniówka jest zawsze takim momentem, który powinien świadomość, że niewiele już zostało.... ale wy przecież dobrze o tym wiecie i jestem przekonany, że do egzaminu maturalnego przystąpicie w pełni przygotowani. Dziś proszę o maturze nie myśleć, możecie zacząć do robić po zakończeniu imprezy. Podczas ferii naładujcie akumulatory, by wrócić do szkoły i podszlifować jeszcze swoją wiedzę - zwracał się do maturzystów dyrektor "elektryka".