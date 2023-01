Studniówka Radomsko 2023: Studniówka ZSE w Radomsku (ekonomik). Zobacz ZDJĘCIA i FILM!

Studniówka Radomsko 2023: Studniówka ZSE w Radomsku (ekonomik)

To bardzo ważny dzień, zwłaszcza że to jest ostatni rocznik młodzieży, która kończyła gimnazjum. Młodzież ta dwa lata nauki spędziła właściwie w domu, na zdalnym nauczaniu. Tym bardziej cieszę się, że udało im się zorganizować ten bal przygotowujący do dorosłego życia. Przed nimi na pewno trudne egzaminy, bo potrzeba było dużo samozaparcia, żeby uczyć się w domu - mówi dyrektor "ekonomika" Małgorzata Kołodziejska .

Jak dodaje dyrektor ZSE w Radomsku, studniówka to jednak nie czas by martwić się egzaminami, ale by się bawić. - Dziś to jest ich dzień - mówi.