Studniówka Radomsko 2023: Studniówka ZSP nr 1 w Radomsku. Mechanik kończy sezon studniówkowy w mieście. ZDJĘCIA

W piątek, 10 lutego, studniówkę w restauracji Portofine zorganizował Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku. Mechanik jest ostatnią w tym sezonie studniówkowym szkołą, która zorganizowała bal dla maturzystów.

- Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. Zebraliśmy się w tej sali, aby na chwilę zapomnieć o codziennych trudach. Matura jest dla was wielką próbą. Z całego serca życzę wam powodzenia na maturze i w całym dorosłym życiu – mówiła do maturzystów Ewa Grodzicka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku. - Życzę wam wiary we własne siły, bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą. Żywię głęboką nadzieję, że wam się powiedzie. Pamiętajcie, że nie ma rzeczy niemożliwych, a o marzenia realizację życiowych celów trzeba walczyć. Niech te kilkadziesiąt dni do matury upłynie wam w spokojne atmosferze.