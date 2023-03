Sukces Aleksandra Gloca, ucznia I LO w Radomsku, w XVIII Olimpiadzie Przedsiębiorczości

Sukces ucznia I LO w Radomsku w XVIII Olimpiadzie Przedsiębiorczości

Aleksander Gloc, uczeń I LO w Radomsku, zakwalifikował się do etapu centralnego XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło XVIII edycji olimpiady to Biznes i zarządzanie.

Do etapu ustnego, oprócz Aleksandra, zakwalifikowała się również Roksana Kancerek, która uzyskała bardzo dobry wynik. Niewiele zabrakło do szczęśliwej „piętnastki”, która kwalifikuje do etapu centralnego.

Eliminacje centralne odbędą się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i składają się z trzech etapów: