Szpital Powiatowy w Radomsku. Oddział dziecięcy nie ruszy 1 lutego. Otwarcie przesunięte o miesiąc

Oddział dziecięcy w Szpitalu Powiatowym w Radomsku został jesienią 2020 roku przekształcony na oddział dla chorych na koronawirusa. Rok później pediatria miała wrócić, ale szpital nie mógł znaleźć lekarzy specjalistów… Od tego czasu kłopoty z uruchomieniem oddziału dziecięcego wciąż trwają.

- Zespół pielęgniarek jest przygotowany do pracy na oddziale dziecięcym. Mamy również praktycznie komplet lekarzy, 8-9, ale wciąż szukamy kolejnych. Nie mamy problemów z zapewnieniem obsady lekarskiej do południa, gorzej jest w dyżurami – mówi Andrzej Kałmuk. - Niestety, pediatrów brakuje i ci, których można by zatrudnić mają już pewne zobowiązania. To spowodowało, że nie wszystkie dyżury udało się obsadzić, a nie możemy sobie pozwolić na to, żeby oddział pozostał bez opieki lekarskiej. Jestem jednak optymistą i wierzę, że w marcu uda się nam wszystko dopiąć.