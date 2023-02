Szpital Powiatowy w Radomsku w Krajowej Sieci Kardiologicznej w Łódzkiem

Do Krajowej Sieci Kardiologicznej w woj. łódzkim włączony został m.in. Szpital Powiatowy w Radomsku. O rozszerzeniu Krajowej Sieci Kardiologicznej na kolejne województwo poinformowali we wtorek, 14 lutego, m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wraz z Tobiaszem Bocheńskim, wojewodą łódzkim.

Pilotaż sieci kardiologicznej trwa już od roku. Jako pierwsze województwo testuje go Mazowsze. Teraz program pilotażowy został rozszerzony o kolejne województwa i będzie dostępny dla chorych z: Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Śląskiego oraz Małopolskiego. Oznacza to łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalisty oraz profesjonalnej terapii dla kolejnych blisko 160 tys. osób do końca 2024 r.

Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i leczenia w ramach Sieci Kardiologicznej dokonuje lekarz w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradni kardiologicznej, oddziale o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych, który ma podpisane Porozumienie o współpracy. Następnie przeprowadzana jest kwalifikacja do programu przez lekarza specjalistę we współpracującej przychodni kardiologicznej.