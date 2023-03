Szpital Powiatowy w Radomsku z nowym sprzętem. Kupiono system chłodzenia skóry głowy stosowany podczas chemioterapii. ZDJĘCIA

Oddział Dzienny Chemioterapii Szpitala Powiatowego w Radomsku to jeden z 40 ośrodków w Polsce, do których trafił system chłodzenia skóry głowy zapobiegający wypadaniu włosów podczas leczenia chemioterapią. Jednym z istotnych aspektów leczenia onkologicznego, jak przekonuje szpital, jest minimalizacja działań niepożądanych, które wynikają z leczenia cytostatykami a także poprawa jakości życia chorych.

System Paxman reguluje temperaturę chłodzenia tak, aby miejscowo obkurczyć naczynia włosowate skóry głowy i uzyskać czasowe zmniejszenie przepływu krwi na jej powierzchni, ograniczając tym samym dawkę chemioterapeutyku docierającego do wrażliwych mieszków włosowatych.

- System do chłodzenia skóry głowy Paxman składa się z urządzenia pompującego płyn chłodniczy oraz połączonego z nim czepka, który zakładany jest na głowę pacjenta na 30 minut przed rozpoczęciem podawania chemii i zdejmowany ok. półtorej godziny po jej zakończeniu – wyjaśnia Szpital Powiatowy w Radomsku. - Urządzenie schładza płyn wewnątrz czepka do temperatury -5 st. C, co zwęża naczynia krwionośne i dzięki temu chemioterapeutyki wolnej docierają do mieszków włosowych i są dla nich mniej szkodliwe. Czepek należy stosować już od podania pierwszej dawki chemioterapii kontynuując przez cały czas jej trwania.