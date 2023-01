Sztab WOŚP w Przedborzu. Nocny nordic walking i pieczenie kiełbasek nad zalewem. ZDJĘCIA

W piątek, 20 stycznia, Sztab WOŚP w Przedborzu zorganizował I edycję Nordic Walking dla WOŚP - MARSZ Z KIJKAMI Z LATARKAMI.

Uczestnicy wydarzenia mieli do pokonania ok. 2-3 km wokół zalewu w Przedborzu. Na zakończenie natomiast wszyscy wzięli udział w pieczeniu kiełbasek przy ognisku. Wpisowe od uczestników Nordic Walking dla WOŚP trafiło do przygotowanej puszki Wielkiej Orkiestry.