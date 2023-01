Tak kiedyś wyglądał karnawał w Radomsku. Bale karnawałowe w MDK, "Rzemieślniku"... ZDJĘCIA

Karnawał, dawniej w Polsce znany jako zapusty, to okres zimowych balów, zabaw i maskarad. Choć obchodzony jest w wielu częściach świata, w każdym kraju świętuje się go nieco inaczej.

Okres karnawałowy rozpoczyna się 6 stycznia - w święto Trzech Króli i trwa do Środy Popielcowej, która jest świętem ruchomym i przypada 46 dni przed Wielkanocą. W 2023 roku Popielec wypada 22 lutego, co oznacza 47 dni pysznej zabawy. Jej ostatni dzień wypadnie we wtorek, który w Polsce nazywamy "śledzikiem". Będzie to 21 lutego. Ostatni tydzień karnawału rozpocznie się od tłustego czwartku 16 lutego, a ostatnia sobota karnawału przypadnie 18 lutego..

Na imprezach karnawałowych w PRL radomszczanie bawili się do białego rana. Największe bale odbywały się w Cechu Rzemiosł Różnych w Radomsku. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z MDK, "Rzemieślnika" i nie tylko...