Tak płacą gminy w powiecie radomszczańskim. Oto zarobki wójtów i burmistrzów

Wynagrodzenia wójtów ustalają radni w drodze uchwały. Nie ma tu jednak dowolności, przy ustalaniu płac trzeba stosować się do widełek określonych w przepisach ustawowych. Pod koniec 2021 r. weszło w życie prawo, które spowodowały falę podwyżek wynagrodzeń dla burmistrzów, wójtów i starostów w całym kraju. Znowelizowana ustawa wprowadziła bowiem do porządku prawnego minimalną wysokość uposażenia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w urzędach samorządowych (wcześniej obowiązywały jedynie górne limity wynagrodzeń). Do listopada 2021 r. włodarze gmin i powiatów mogli zarabiać maksymalnie 12 525 zł brutto, teraz nie mogą oni mieć mniej niż 13 936 zł.

Ile zarabiają wójtowie i burmistrzowie w powiecie radomszczańskim? Jakie diety przysługują radnym? Wejdź do GALERII ZDJĘĆ i sprawdź, jakie uposażenia finansowe mają lokalne władz (pensje są podane w kwotach brutto).