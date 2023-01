Trail Kamieńsk już w lutym. Trwają zapisy na zimowy bieg na Górze Kamieńsk

Zapisy na Trail Kamieńsk cały czas trwają na stronie www.ultrakamiensk.pl.

Trail Kamieńsk od samego początku zgodnie z założeniami organizatorów miał być swojego rodzaju łącznikiem między biegami ulicznymi, a tymi rozgrywanymi w górach. Dlatego m.in. w tym sezonie na stronie zawodów można znaleźć porady doświadczonych „ultrasów”, którzy dzielą się swoim doświadczeniem w tego typu zawodach.

Biegi asfaltowe, a górskie to dwa światy, które różni niemal wszystko – dystans, profil trasy, atmosfera. Biegi asfaltowe - jak nazwa wskazuje - to biegi uliczne, najczęściej z atestem trasy, czyli precyzyjnym pomiarem dystansu. W górach maraton może mieć 40 lub 45 km i nie ma w tym nic dziwnego. W przeciwieństwie do biegów ulicznych w górach często dużą część trasy pokonujemy sami, w nocy i w razie wypadku musimy radzić sobie sami – Angelika Szczepaniak czyli UltrAndźka triumfatorka m. in. Bieg 7 Szczytów i Trail Kamieńsk.