Turniej Szachowy w MDK w Radomsku. Gra ponad 50 szachistów. ZDJĘCIA

W Miejskim Domu Kultury w Radomsku rozgrywany jest w niedzielę, 22 stycznia, Turniej Szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gra w nim 54 zawodników z m.in. Radomska, Częstochowy, Zabrza, Szczercowa, Piotrkowa Trybunalskiego...

Szachiści rywalizują w turnieju w kategorii open raz w kategorii wiekowej do lat 15. Ta grupa podzielona na jest na zawodników do lat 10 i do lat 15.