Uczennica ZSP 1 w Radomsku w centralnym etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach

Wiktoria Olczyk z ZSP 1 w Radomsku zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mediach. W piątkowej rywalizacji w etapie okręgowym oprócz Wiktorii wzięli udział także inni uczniowie radomszczańskiego "mechanika": Amelia Grzesik, Martyna Kurzacz, Monika Machura, Maciej Kępa z klasy III rehabilitacyjno – zdrowotnej. Szanse na wejście do finału mają także Amelia i Monika, które muszą poczekać na ostateczne wyniki komisji. Walka o zakwalifikowanie się do etapu centralnego odbywała się w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.