Uczniowie „drzewniaka” w Radomsku wzięli udział w akcji „Tabliczka czekolady dla Ukrainy”

Uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku wzięli udział w akcji „Tabliczka czekolady dla Ukrainy”.

„Drzewniak” do akcji przyłączył się w połowie lutego. Zasady były proste: do 24 lutego należało przynieść do szkoły tabliczkę czekolady i przekazać ją nauczycielom- koordynatorom. Uczniowie „drzewniaka” nie zawiedli.