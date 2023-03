Uczniowie ZSP 1 w Radomsku w kolejnym etapie Olimpiady Techniki Samochodowej

XXIV Olimpiada Techniki Samochodowej w ZSP 1 w Radomsku

Jak co roku, uczniowie z Technikum Mechaniczno-Budowlanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku wzięli udział w Olimpiadzie Techniki Samochodowej. W tym roku do drugiego etapu zakwalifikowali się: Kacper Wróblewski, Filip Zimoń oraz Mateusz Ziółkowski, wszyscy z kierunku technik pojazdów samochodowych. To oni reprezentowali szkołę w konkursie, wykorzystując w tym celu wiedzę z zakresu m.in. budowy i serwisowania pojazdów samochodowych, znajomości przepisów BHP w przemyśle motoryzacyjnym, materiałoznastwa, podstaw konstrukcji maszyn oraz ekologicznego aspektu samochodów.

Ten etap Olimpiady odbył się w sposób zdalny i polegał na poprawnym rozwiązaniu 40 pytań w ciągu 45 minut. Patronat honorowy nad olimpiadą sprawuje Minister Edukacji i Nauki. Opiekunem grupy jest Daniel Dzieniarz