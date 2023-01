Uwaga! Oszustwa na OLX. Policjanci z Radomska ostrzegają i radzą

OLX to jeden z najbardziej popularnych portali sprzedażowo – zakupowych. Wiedzą o tym również oszuści, którzy prześcigają się w pomysłach, jak w nieuczciwy sposób wejść w posiadanie cudzych pieniędzy, nie wysyłając w zamian obiecanego towaru. To jedna sytuacja, gdy coś zamierzamy kupić. Druga - gdy sami wystawiamy przedmiot do sprzedania. W obu przypadkach momentem newralgicznym jest otrzymanie linka, który po otwarciu przekieruje nas do strony spreparowanej przez oszusta.

Policjanci mają dla użytkowników serwisu OLX kilka prostych i ważnych porad, których stosowanie może uchronić przed utratą oszczędności:

zanim zdecydujemy się na transakcję poprzez wybraną stronę "www", poznajmy dokładnie jej regulamin, grafikę oraz instrukcję płatności,

zwróćmy uwagę na adres widoczny w przeglądarce, gdyż oszuści preparują strony łudząco podobne do oryginalnych,

jeśli sprzedający nie zgadza się na przesyłkę OLX lub odbiór osobisty, lepiej zrezygnujmy z jego oferty,

najlepiej korzystajmy ze sprawdzonych stron internetowych,

uważajmy na próby kontaktu przez komunikatory WhatsApp i Messenger – to próba przekierowania rozmowy poza czat OLX,

strony spreparowane zawierają dużo błędów gramatycznych czy ortograficznych,

nie otwierajmy linka, który przysyła nam sprzedawca lub kupujący – lepiej go skopiować i wkleić w pole Centrum Pomocy OLX. Jeśli podświetli się na czerwono, znaczy, że to fałszywa strona. Kolejny krok to zaznaczenie opcji "Zgłoś",

nie dajmy się ponaglać – presja czasu to wartość podprogowa, na którą nasz umysł może zareagować automatycznie, bez oszacowania ryzyka,

nie wierzmy w deklaracje uczciwości oszusta – ten często i chętnie legitymuje się dowodem osobistym, byśmy uwierzyli w jego prawdomówność,

gdy zdarzy się, że otworzymy przysłany link, nie wypełniajmy formularza, który nakazuje nam podać wszystkie dane z karty oraz stan konta – wyjdźmy z takiego adresu. To może być oszust!

w przypadku oszustw internetowych – w tym na OLX czy kradzieże pieniędzy z konta, niezwłocznie skontaktujmy się ze swoim bankiem,

zabezpieczmy jak najwięcej danych teleadresowych, jakimi posługiwał się oszust,

zgłośmy sprawę na policję