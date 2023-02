VOLLEYliga. Siatkarki Volley Radomsko zagrają z drużyną z Drużbic

W ostatnim meczu fazy grupowej siatkarki Volley Radomsko zagrają z faworyzowaną drużyną z Drużbic. Aby myśleć o awansie w grupie i w rundzie finałowej zagrać o jak najwyższe miejsce - muszą ten mecz wygrać i jeszcze liczyć, że inne drużyny stracą punkty. - Zadanie to będzie trudne, ale do wykonania. Zaznaczmy, że siatkarki z Drużbic, aby nie stracić szansy gry w finale ligi, też muszą wygrać to spotkanie. A więc szykuje się bardzo ciekawy mecz. Trzymajmy mocno kciuki za nasze siatkarki - komentują przedstawiciele Klubu.

IV TURNIEJ - Szczerców (5 luty 2023)

Kolejka nr 7: