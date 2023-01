W Radomsku powstaje pierwszy park kieszonkowy „Relaksik”. ZDJĘCIA

Parki kieszonkowe najczęściej mają powierzchnię od 300-1000 m . To sposób na tworzenie nowych terenów zielonych w przestrzeni miejskiej, szczególnie dużych miast. Ich cechą charakterystyczną jest ogólna dostępność i wyposażenie w elementy małej architektury do odpoczynku lub zachęcające do aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych. Jest to miejsce lokalnej integracji mieszkańców.

Chcielibyśmy by to miejsce było terenem przyjaznym mieszkańcom, gdzie mogą chwilę odpocząć czekając na autobus, a także w drodze do sklepu, bądź miłym miejscem do spotkania w gronie znajomych - przekonywali pomysłodawcy pierwszego parki kieszonkowego w Radomsku.

Efekty realizacji zadania: