Walentynki 2023 w Radomsku. Jak spędzić Święto Zakochanych? Kolacja, koncert, spacer...

Walentynki to wyjątkowy dzień w roku dla zakochanych. Jak ciekawie i romantycznie spędzić czas tego dnia ze swoją drugą połówką? Wspólne gotowanie, film, a może spacer ścieżką wspomnień? Romantyczna kąpiel lub masaż rozbudzi wasze zmysły... Przygotuj wspaniały wieczór, który oboje zapamiętacie i z przyjemnością będziecie wspominać. Swoją walentynkową ofertę przygotowały radomszczańskie lokale. Choć Walentynki obchodzimy 14 lutego, świętowanie można rozpocząć już dziś. Gdzie wybrać się na kolacje lub imprezę? Zobaczcie sami:

Walentynki - krótka historia

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Na Zachodzie jako patrona zakochanych czczono św. Walentego. Walentynki w południowej i zachodniej Europie obchodzi się od średniowiecza. Północna i zachodnia Europa zaczęła obchodzić to święto znacznie później. W Polsce obchody tego święta zaczęły się od kultu św. Walentego. Ta tradycja dotarła do nas z Bawarii i Tyrolu. Walentynki popularność w Polsce zaczęły zyskiwać dopiero w latach 90. XX w.