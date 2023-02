Walentynki Radomsko 2023. MDK zaprasza na walentynkowy seans filmu "Piosenki o miłości"

Po niedzielnym koncercie to nie koniec walentynkowych atrakcji w MDK w Radomsku. Miejski Dom Kultury już we wtorek zaprasza na walentynkowy seans filmu "Piosenki o miłości" w reż. Tomasz Habowski (dramat, Polska 2021, 90 minut, od 15 lat). Początek seansu o godz. 17.00, bilety: 10 zł (sala kameralna).

„Piosenki o miłości” okazały się największym przebojem ostatniego festiwalu w Gdyni. Debiut Tomasza Habowskiego to mocny, nowy głos polskiego kina. Słodko-gorzki jak najlepszy indie popowy kawałek i uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Romantyczne „Piosenki…” zachwycą z pewnością fanów „Frances Ha”, „Once” czy „Przed wschodem słońca”.

Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę: ona wciąż przed nim ucieka, on potrafi łgać jak z nut. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis?