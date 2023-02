Walentynki w ZSP 1 w Radomsku. Poczta walentynkowa, zawody dla par i porady pedagoga. ZDJĘCIA

Dzisiaj 14 lutego – Święto Zakochanych. W tej wyjątkowy dzień w wielu szkołach funkcjonuje poczta walentynkowa. Tak jest dziś na przykład w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku. Ale to nie jedyna forma świętowania Dnia Zakochanych w "mechaniku" . Dla uczniów przygotowano też m. in. zawody sportowe w parach. W ramach Walentynek postanowiono też pomóc absolwentowi "mechanika" Marcinowi Bujaczowi, któremu niedawno spłonął dom dlatego organizujemy. Uczniowie przygotują aukcje charytatywne, z których dochód przekazany będzie dla Marcina. Z okazji Święta Zakochanych Renata Koniarska, szkolny pedagog , przygotowała dla młodzieży kilka porad... oczywiście dotyczących życia emocjonalnego.

Walentynki. Pedagog szkolny radzi

"Dzień zakochanych budzi wiele kontrowersji - podkreśla Renata Koniarska. - Jedni uważają, że jest zasadne jego świętowanie, inni z kolei twierdzą, że miłość okazuje się przez cały czas, a nie tylko tego konkretnego dnia. Tak naprawdę każdy z nas może mieć własne zdanie na ten temat. Nikt nie zabroni nam przecież celebrować tych świąt, które celebrować chcemy. Dzień św. Walentego już na stałe wpisał się w kalendarz większości z nas. To właśnie tego dnia przypominamy i podkreślamy, jak ważne jest okazywanie uczuć, jak ważne jest, żeby byli wokół nas bliscy. Jeśli już o tym okazywaniu uczuć mowa, to nie sposób wspomnieć o znakach miłości. Widzimy je na co dzień. Przytulanie, obejmowanie, trzymanie się za ręce czy też pocałunki towarzyszą zakochanym każdego dnia. Takie znaki obserwujemy również w szkole. Niejednokrotnie podczas lekcji z wychowania do życia w rodzinie rozmawiamy nt. okazywania uczuć w miejscach publicznych. Nie zapominajcie, że powinny tym zachowaniom towarzyszyć takt i kultura. Ostentacyjne pokazywanie czułości nie zawsze świadczy o uczuciu, a czasem tylko o chęci zwrócenia na siebie uwagi. Szkoła pod tym względem zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat - na pewno na korzyść uczniów".