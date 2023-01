Więcej wypadków, ale mniej ofiar śmiertelnych. Policjanci z Radomska podsumowali rok na drogach

W minionym roku na terenie Radomska i powiatu radomszczańskiego doszło do 94 wypadków drogowych, to o 4 zdarzenia więcej niż z roku poprzednim, ale o kilka mniej niż w roku 2020. W wypadkach zginęło 10 osób, to z kolei o połowę mniej ofiar śmiertelnych niż wskazują statystyki z 2021 roku. Wówczas na drogach powiatu zginęło 21 osób, a jeszcze rok wcześniej - 22 osoby. W 2022 roku w wypadkach rannych zostało 128 osób, czyli o 3 osoby więcej niz w roku poprzednim i o 4 więcej niż w 2020 roku.

W minionym roku policjanci z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku odnotowali też 1208 kolizji, rok wcześniej kolizji było więcej, bo 1595, a w 2020 roku - 1728. W sumie policjanci odnotowali 1300 zdarzeń na drogach, czyli prawie 400 mniej niż rok wcześniej i ponad 500 mniej niż w 2020 roku.