Wirtualna strzelnica powstała w ZSP w Kamieńsku. Dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku właśnie utworzono wirtualną strzelnicę. Takie strzelnice są ultranowoczesne, a przede wszystkim bezpieczne. Wirtualny system sprawia wrażenie niemal rzeczywistego strzelania z broni. Do dyspozycji strzelających oddane zostały cztery stanowiska, pozwalające na strzelanie jednocześnie przez cztery osoby i to zarówno w pozycji lezącej, jak i stojącej, aby stworzyć warunki możliwie jak najbardziej zbliżone do warunków realnych.

Na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych gmina Kamieńsk otrzymała dofinansowanie w kwocie 160.369,78 zł, koszt zadania to prawie 203 tys. zł. Dotacha pochodziła ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.