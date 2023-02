Wybieramy najsympatyczniejsze pary akcji "Ona i On". Zobacz zakochanych z Radomska! red.

Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! W galerii zdjęć prezentujemy biorące udział w akcji pary z Radomska i powiatu radomszczańskiego. Głosowanie potrwa do do środy, 22 marca, do godz. 20:30.