Wygrana siatkarzy METPRIM Volley Radomsko z liderem III ligi! Zwycięstwo po pięciu setach

Po zaciętym pojedynku siatkarze METPRIM Volley Radomsko pokonali w sobotę, 7 grudnia, lidera III ligi Volley Team Żychlin! Zwycięzcę meczu wyłonił dopiero tie break.

Pierwszy set zakończył się wygraną gospodarzy 25:18, którzy w drugim secie musieli uznać wyższość Volley Team Żychlin 18:25. Po trzecim secie, wygranym przez gości ponownie do 18, do ataku ruszyli siatkarze Volley Radomsko. Czwartego seta radomszczanie wygrali 25:21 i doprowadzili do tie breaka.

W ostatnim, piątym secie, METPRIM Volley Radomsko nie dał szans liderowi, wygrywając seta 15:8. Siatkarze z Radomska dopisują sobie po tym meczu 2 punkty, natomiast 1 punkt jedzie do Żychlina, który zachowuje pierwsze miejsce w tabeli III ligi.

Volley Radomsko ma do rozegrania jeszcze zaległy mecz I rundy ze Zduńską Wolą. Spotkanie zostanie rozegrane 21 stycznia w Radomsku. Natomiast tydzień później, również w Radomsku, nasi siatkarze zmierzą się z MKS Volley Żelazny Opoczno w meczu rewanżowym.

Siatkarki Volley Radomsko w najbliższą niedzielę zagrają w turnieju w Szczercowie, natomiast do rozgrywek w VOLLEYlidze, lidze wojewódzkiej kobiet, przystąpią w niedzielę, 5 lutego, w Szczercowie.