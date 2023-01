Wypadek na DK 91 w Bobrach (gm. Radomsko). Nie żyje jedna osoba. AKTUALIZACJA

Do wypadku na DK 91 (pikietaż 66+0) w Bobrach (gm. Radomsko) doszło rano w niedzielę, 8 stycznia. BMW, którym w kierunku Częstochowy jechało dwoje obcokrajowców wypadło z drogi. Nie żyje jedna osoba (mężczyzna zginął na miejscu), jedna została ranna (24-letnia kobieta).

Do wypadku doszło ok. godz. 7.30. Jak wynika z ustaleń policjantów, osoba kierująca BMW na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, następnie na pobocze, gdzie samochód prawdopodobnie dachował. Podczas dachowania podróżujący BWM wypadli z auta. Mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu, 24-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.