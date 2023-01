Wypadek na ul. św. Rocha w Radomsku. Pijany kierowca wjechał do rowu

W niedzielę, 29 stycznia, godz. ok. 15.30 doszło do zdarzenia drogowego na św. Rocha w Radomsku. Kierujący daewoo tico podczas próby zawracania wjechał do rowu. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia świadka zdarzenia co do stanu trzeźwości kierującego. Gdy mężczyzna podszedł do auta, poczuł alkohol od kierowcy i szybko zareagował. Zabrał kierowcy kluczyki i od razu wezwał policję.

Gdy na miejsce przybyli policjanci, okazało się , że kierujący tico 65-letni mieszkaniec Radomska miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za kolizję został ukarany mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych, zatrzymano mu również elektronicznie prawo jazdy.