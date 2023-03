Wypadek w gminie Kamieńsk. 2 osoby ranne po zderzeniu dwóch osobówek w Szpinalowie. ZDJĘCIA

Zadaniem strażaków było wykonanie dostępu do zakleszczonych z pojazdach.

Jak ustalili radomszczańscy policjanci, kierująca skodą fabią włączając się do ruchu z drogi wewnętrznej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy forda mondeo jadącemu od strony Kamieńska.

Kierująca skodą, 22-letnia mieszkanka gminy Kamieńsk z licznymi obrażeniami zabrana do szpitala Bełchatowie. Pobrano jej też krew do badań pod kątem określenia stanu trzeźwości. Pasażer skody również z licznymi obrażeniami zabrany do szpitala w Radomsku. Kierowca forda, 28-latek z Gorzkowic, nie doznał poważnych obrażeń - informuje aspirant Agnieszka Kropisz z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.