XIV Konferencja Logistyczna „Z Logistyką na Ty” w ZSDiOŚ w Radomsku. ZDJĘCIA

Dzisiejsza konferencja pod hasłem "Z logistyką na TY" jak co roku obfituje w wiele ciekawych atrakcji. W tym roku jedną z nich była terenowa gra logistyczna oraz konkursy i warsztaty. Nie zabrakło także pokazów. Po dzisiejszy, spotkaniu wielu z was rzeczywiście z logistyką "będzie na TY". Dla uczestniczących w nim uczniów szkół podstawowych jest prawdziwą zachętą do kontynuacji edukacji w klasach logistycznych w tej szkole. Organizatorom gratuluję pomysłów, a uczestnikom życzę, by dzisiejsze doświadczenie było kapitałem, który zaprocentuje w dalszym życiu - mówiła uczestnicząca w wydarzeniu wicestarosta Małgorzata Lewandowska.