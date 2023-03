Z sercem dla Amelki. Policjanci z Radomska podjęli wyzwanie i też pomagają. FILM

Zachęcamy wszystkich do wsparcia inicjatywy pomocy dla 10-letniej Amelki, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomsku. Do niedawna życie dziewczynki nie różniło się niczym od jej rówieśników. Niestety dziecięce plany, radość życia i marzenia pokrzyżowała diagnoza o guzie mózgu. Pragniemy wesprzeć najbliższych Amelki w tej trudnej walce w każdy możliwy sposób. Służymy, pomagamy i chronimy to słowa, które są wpisane w nasz zawód, a tym samym zobowiązują do niesienia pomocy każdemu, kto tylko jej potrzebuje. Takie wyzwanie podjęliśmy dla ratowania zdrowia jednej z młodszych mieszkanek naszego miasta - dzielnej Amelki.