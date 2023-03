Zazieleńmy Radomsko. Miasto pyta, gdzie posadzić drzewa. Na propozycje czeka na końca marca Małgorzata Kulka

Urząd miasta w Radomsku zaprasza mieszkańców miasta do wspólnej realizacji jednego ze zwycięskich projektów 7. edycji Budżetu Obywatelskiego. „Zazieleńmy Radomsko” to projekt, który zakłada posadzenie drzew oczyszczających powietrze w dzielnicach miasta, które są wyjątkowo narażone na problem smogu. Na propozycje mieszkańców miasto czeka już tylko do końca marca.