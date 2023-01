Zazieleńmy Radomsko. Miasto w ramach budżetu obywatelskiego posadzi 100 drzew. Wskaż miejsca nasadzeń Małgorzata Kulka

Urząd miasta Radomska zaprasza mieszkańców miasta do wspólnej realizacji jednego ze zwycięskich projektów 7. edycji Budżetu Obywatelskiego. „Zazieleńmy Radomsko” to projekt, który zakłada posadzenie drzew oczyszczających powietrze w dzielnicach miasta, które są wyjątkowo narażone na problem smogu. Na propozycje mieszkańców miasto czeka do końca marca.