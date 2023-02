Zespół antysmogowy w Radomsku. Nie będzie dopłat do wymiany pieców na ekogroszek? ZDJĘCIA

Ponownie zebrał się zespół antysmogowy w Radomsku. W ubiegłym tygodniu dyskutowano głównie nad kształtem i brzmieniem uchwały dotyczącej programu dopłat do wymiany źródeł ciepła na nadchodzące lata.

Na dopłaty do wymiany „kopciuchów” na nowoczesne kotły miasto przeznaczy kwotę taką samą lub zbliżoną do przekazywanej obecnie – 1 mln zł rocznie. W latach 2021 - 2023 można było wnioskować o dopłatę w wysokości od 4,5 do 8 tys. zł, gdzie górna granica dotyczyła wymiany nieekologicznego źródła ogrzewania na pompę ciepła.