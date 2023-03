Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku – Szkołą Odpowiedzialną Cyfrowo

Elektryk w Radomsku Szkołą Odpowiedzialną Cyfrowo

"Elektryk" dołączył do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” (SOC) wspierającego szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej. W związku z tym w szkole prowadzone są wieloaspektowe działania skierowane do całej społeczności ZSE-E. Obecnie tworzona jest „Przyjazna Przestrzeń dla Edukacji”.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to innowacyjny projekt edukacyjny Fundacji Dbam o Mój [email protected]ęg. Na stronie organizacji czytamy: „Uczymy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie”. I oto chodzi w projekcie – o postawienie na wzajemne relacje i przede wszystkim na człowieka, z dala od urządzeń elektronicznych.