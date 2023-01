Zimowe Ptakoliczenie w Przedborskim Parku Krajobrazowym. Służba parku zaprasza wszystkich chętnych

Zbiórka uczestników planowana jest 27 stycznia o godzinie 10 przy ul. Krakowskiej 28 w Przedborzu, na placu przy biurze Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Podczas akcji zaplanowano krótką prezentację zasad uczestnictwa w wydarzeniu oraz spacer po Przedborzu z przewodnikiem w celu obserwacji i kontroli liczebności ornitofauny miasta.

Co warto zabrać? Wygodne obuwie terenowe i dostosowaną do warunków pogodowych odzież. Warto zabrać ze sobą też coś ciepłego do picia oraz mieć ze sobą sprzęt fotograficzny, lornetkę lub lunetę

Głównym „poszukiwanym” gatunkiem akcji jest jemiołuszka, która została ogłoszona Ptakiem Zimy 2023.