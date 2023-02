Złote Gody 2023 w Kamieńsku. Walentynkowe Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. ZDJĘCIA

We wtorek, 14 lutego, w dniu święta zakochanych, w Kamieńsku wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które przeżyły ze sobą 50 lat.

- Dzisiejszy jubileusz jest uwieńczeniem 50 lat. Nie zawsze są to chwile cudowne, wspaniałe, bo są i smutne. Ale po 50 latach wspólnego małżeństwa na pewno państwo stwierdzicie, że bardzo dużo udało się osiągnąć, mamy dzieci, wnuki… - mówiła do jubilatów Magdalena Drewniak, sekretarz gminy Kamieńsk. - To, co się udało zrobić, to jest ogrom państwa pracy, zaangażowania, miłości, wierności i zwykłej przyjaźni. Serdecznie państwu gratulujemy tego jubileuszu.